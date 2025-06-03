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Искусственный интеллект назвал полуфиналистов «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском турнире

Искусственный интеллект назвал полуфиналистов «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском турнире
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Портал Tennis.com провёл исследование с помощью искусственного интеллекта для определения полуфиналистов Открытого чемпионата Франции — 2025 в мужском одиночном разряде. В 1/2 финала, по версии Chat GPT, выйдут первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, его соотечественник Лоренцо Музетти, второй номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

В четвертьфинальных матчах «Ролан Гаррос» — 2025 сыграют:

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан);
Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15);
Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2);
Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Зверев (Германия, 3).

Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Александра Зверева.

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