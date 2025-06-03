Искусственный интеллект предсказал полуфиналисток «Ролан Гаррос» — 2025

Портал Tennis.com провёл исследование с помощью искусственного интеллекта для определения полуфиналисток Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде. В 1/2 финала, по версии Chat GPT, выйдут первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, второй номер рейтинга WTA американка Кори Гауфф, пятикратный чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек из Польши и 18-летняя россиянка Мирра Андреева.

В четвертьфинальных матчах «Ролан Гаррос» — 2025 встречаются:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — 7:6 (7:3), 6:3*

Мирра Андреева (Россия, 6) — Лоис Буассон (Франция, WC);

Элина Свитолина (Украина, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 5);

Кори Гауфф (США, 3) — Мэдисон Киз (США, 7).

* — матч окончен.

Напомним, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос».