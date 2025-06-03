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«GOAT». Фанаты вывесили майку сборной Аргентины с изображением Месси и Джоковича

«GOAT». Фанаты вывесили майку сборной Аргентины с изображением Месси и Джоковича
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Во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 между 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и британцем Кэмероном Норри (6:2, 6:3, 6:2) болельщики вывесили на трибунах майку сборной Аргентины по футболу. На джерси нанесена надпись «GOAT» c изображениями сербского теннисиста и легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: Кадр из трансляции

Джокович стал вторым игроком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на «Ролан Гаррос». Первым это сделал 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль. У завершившего карьеру Надаля 112 побед на грунтовом ТБШ.

За 101-ю победу на Открытом чемпионате Франции и выход в полуфинал текущего розыгрыша Джокович сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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