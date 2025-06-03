«GOAT». Фанаты вывесили майку сборной Аргентины с изображением Месси и Джоковича

Во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 между 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и британцем Кэмероном Норри (6:2, 6:3, 6:2) болельщики вывесили на трибунах майку сборной Аргентины по футболу. На джерси нанесена надпись «GOAT» c изображениями сербского теннисиста и легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Фото: Кадр из трансляции

Джокович стал вторым игроком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на «Ролан Гаррос». Первым это сделал 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль. У завершившего карьеру Надаля 112 побед на грунтовом ТБШ.

За 101-ю победу на Открытом чемпионате Франции и выход в полуфинал текущего розыгрыша Джокович сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.