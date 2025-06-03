Гаэль Монфис пришёл на матч Элины Свитолиной с Игой Швёнтек на «Ролан Гаррос»
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Французский теннисист 42-й номер рейтинга ATP Гаэль Монфис пришёл на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 с участием своей супруги Элины Свитолиной. Украинка в эти минуты играет против польской спортсменки Иги Швёнтек. На момент написания новости Свитолина уступила в первом сете со счётом 1:6 и вела борьбу во втором — 5:5.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
14
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжается 1 час 34 минуты. За это время Свитолина реализовала один брейк-пойнт из четырёх и не выполнила ни одного эйса. Швёнтек реализовала три брейк-пойнта из семи возможных и допустила три двойные ошибки.
В следующем круге сильнейшая в этом противостоянии сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.
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