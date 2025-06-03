Гаэль Монфис пришёл на матч Элины Свитолиной с Игой Швёнтек на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист 42-й номер рейтинга ATP Гаэль Монфис пришёл на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 с участием своей супруги Элины Свитолиной. Украинка в эти минуты играет против польской спортсменки Иги Швёнтек. На момент написания новости Свитолина уступила в первом сете со счётом 1:6 и вела борьбу во втором — 5:5.

Матч продолжается 1 час 34 минуты. За это время Свитолина реализовала один брейк-пойнт из четырёх и не выполнила ни одного эйса. Швёнтек реализовала три брейк-пойнта из семи возможных и допустила три двойные ошибки.

В следующем круге сильнейшая в этом противостоянии сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.