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Гаэль Монфис пришёл на матч Элины Свитолиной с Игой Швёнтек на «Ролан Гаррос»

Гаэль Монфис пришёл на матч Элины Свитолиной с Игой Швёнтек на «Ролан Гаррос»
Гаэль Монфис
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Французский теннисист 42-й номер рейтинга ATP Гаэль Монфис пришёл на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 с участием своей супруги Элины Свитолиной. Украинка в эти минуты играет против польской спортсменки Иги Швёнтек. На момент написания новости Свитолина уступила в первом сете со счётом 1:6 и вела борьбу во втором — 5:5.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжается 1 час 34 минуты. За это время Свитолина реализовала один брейк-пойнт из четырёх и не выполнила ни одного эйса. Швёнтек реализовала три брейк-пойнта из семи возможных и допустила три двойные ошибки.

В следующем круге сильнейшая в этом противостоянии сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.

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