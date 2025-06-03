Итальянский журналист отреагировал на поведение Рублёва в матче с Синнером на «РГ»

Итальянский журналист Джованни Пелаццо благожелательно высказался по поводу поведения Андрея Рублёва в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с Янником Синнером. Россиянин отметился сдержанной реакцией на свои результаты на корте.

«Поскольку все всегда готовы осуждать его слабости, мне кажется правильным подчеркнуть поведение, которое Андрей Рублёв продемонстрировал на корте вчера вечером [2 июня]. Это не всегда будет легко, и не всегда всё будет складываться так, но мы должны учиться придавать больше значения положительным моментам, когда они происходят», — написал Пелаццо в социальных сетях.

Рублёв уступил Синнеру в трёх сетах со счётом 1:6, 3:6, 4:6.