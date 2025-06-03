Ольховский высказался о выходе Андреевой и Шнайдер в полуфинал «Ролан Гаррос» в паре

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Сегодня, 3 июня, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. Сегодня, 3 июня, они обыграли тандем Анастасии Потаповой и её напарницы из Сербии Ольги Данилович со счётом 6:3, 7:5.
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«Скажу прямо — победа Мирры и Дианы была предполагаема. Девушки действительно хорошо играют. Ещё в начале сезона я говорил, что они будут в тройке среди пар. Сейчас они подтверждают на каждом турнире хорошую игру и результаты. Мирра и Диана были фаворитами сегодняшнего матча. Полуфинал «Ролан Гаррос» — уже здорово. Надеемся, что и дальше продолжат победную серию», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 июня 2025
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