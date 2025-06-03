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Ольховский — о результатах Бублика на «РГ»: он сейчас успокоился, не такой показушный

Ольховский — о результатах Бублика на «РГ»: он сейчас успокоился, не такой показушный
Александр Бублик
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Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу выхода в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 Александра Бублика. Накануне представитель Казахстана обыграл пятую ракетку мира Джека Дрейпера.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

— Удивлены такими результатами от Бублика?
— Удивлён такими результатами, да. Я думаю, что никто не ожидал такого от Александра. Александр разыгрался, начиная с Америки. Естественно, никто не ожидал четвертьфинала от Бублика, но самом деле в последнее время он показывает очень солидный и хороший теннис. Может быть, немножко пересмотрел своё отношение к теннису. На мой взгляд, более сконцентрированно и серьёзно стал относиться к играм. Добавил в стабильности.

— Как думаете, это временный успех или он может прибавить и войти в топ-10?
— Мне кажется, Бублик сейчас, может быть, успокоился. Нет такого показушного сейчас. Стал более серьёзно относиться к матчам. Отсюда появилась стабильность. Это может сказаться на дальнейших результатах, чтобы они были достаточно стабильно высокими, — приводит слова Бублика «Спорт день за днём».

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