Ольховский — о результатах Бублика на «РГ»: он сейчас успокоился, не такой показушный

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу выхода в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 Александра Бублика. Накануне представитель Казахстана обыграл пятую ракетку мира Джека Дрейпера.

— Удивлены такими результатами от Бублика?

— Удивлён такими результатами, да. Я думаю, что никто не ожидал такого от Александра. Александр разыгрался, начиная с Америки. Естественно, никто не ожидал четвертьфинала от Бублика, но самом деле в последнее время он показывает очень солидный и хороший теннис. Может быть, немножко пересмотрел своё отношение к теннису. На мой взгляд, более сконцентрированно и серьёзно стал относиться к играм. Добавил в стабильности.

— Как думаете, это временный успех или он может прибавить и войти в топ-10?

— Мне кажется, Бублик сейчас, может быть, успокоился. Нет такого показушного сейчас. Стал более серьёзно относиться к матчам. Отсюда появилась стабильность. Это может сказаться на дальнейших результатах, чтобы они были достаточно стабильно высокими, — приводит слова Бублика «Спорт день за днём».