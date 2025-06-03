Ольховский — о результатах Бублика на «РГ»: он сейчас успокоился, не такой показушный

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу выхода в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 Александра Бублика. Накануне представитель Казахстана обыграл пятую ракетку мира Джека Дрейпера.
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— Удивлены такими результатами от Бублика?
— Удивлён такими результатами, да. Я думаю, что никто не ожидал такого от Александра. Александр разыгрался, начиная с Америки. Естественно, никто не ожидал четвертьфинала от Бублика, но самом деле в последнее время он показывает очень солидный и хороший теннис. Может быть, немножко пересмотрел своё отношение к теннису. На мой взгляд, более сконцентрированно и серьёзно стал относиться к играм. Добавил в стабильности.
— Как думаете, это временный успех или он может прибавить и войти в топ-10?
— Мне кажется, Бублик сейчас, может быть, успокоился. Нет такого показушного сейчас. Стал более серьёзно относиться к матчам. Отсюда появилась стабильность. Это может сказаться на дальнейших результатах, чтобы они были достаточно стабильно высокими, — приводит слова Бублика «Спорт день за днём».
- 3 июня 2025
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