Ольховский оценил шансы Бублика в матче с Янником Синнером

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы экс-россиянина Александра Бублика в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 в матче с итальянцем Янником Синнером.

«Синнер сейчас в великолепной форме, на мой взгляд. Сложно кому-либо оказывать сопротивление итальянцу. Прямо скажу, что Синнер будет явным фаворитом», — приводит слова Бублика «Спорт день за днём».

Четвертьфинал в Париже состоится 4 июня. Это будет пятая очная встреча теннисистов на турнирах под эгидой АТР. Три встречи заканчивались победой лидера мирового рейтинга, исход последней из них остался за представителем Казахстана.