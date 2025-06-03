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Ольховский оценил шансы Бублика в матче с Янником Синнером

Ольховский оценил шансы Бублика в матче с Янником Синнером
Янник Синнер
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Бывший советский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы экс-россиянина Александра Бублика в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 в матче с итальянцем Янником Синнером.

«Синнер сейчас в великолепной форме, на мой взгляд. Сложно кому-либо оказывать сопротивление итальянцу. Прямо скажу, что Синнер будет явным фаворитом», — приводит слова Бублика «Спорт день за днём».

Четвертьфинал в Париже состоится 4 июня. Это будет пятая очная встреча теннисистов на турнирах под эгидой АТР. Три встречи заканчивались победой лидера мирового рейтинга, исход последней из них остался за представителем Казахстана.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 15:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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