Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек одержала 40 побед в 42 матчах на «РГ». Быстрее этой отметки достиг один теннисист

Швёнтек одержала 40 побед в 42 матчах на «РГ». Быстрее этой отметки достиг один теннисист
Комментарии

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 40 побед в основной сетке «Ролан Гаррос», затратив на это 42 матча. Быстрее неё достиг отметки в 40 выигранных матчей на «РГ» только испанец Рафаэль Надаль (41).

Топ-5 теннисистов, затративших наименьшее количество матчей для достижения отметки в 40 побед на Открытых чемпионатах Франции:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 41 матч.
2. Ига Швёнтек (Польша) — 42.
2. Бьрон Борг (Швеция) — 42.
4. Крис Эверт (США) — 43.
5. Моника Селеш (США) — 44.

Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025, одержав свою 40-ю победу в истории турнира.

Материалы по теме
Ига Швёнтек победила Элину Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android