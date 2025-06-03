Швёнтек одержала 40 побед в 42 матчах на «РГ». Быстрее этой отметки достиг один теннисист

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 40 побед в основной сетке «Ролан Гаррос», затратив на это 42 матча. Быстрее неё достиг отметки в 40 выигранных матчей на «РГ» только испанец Рафаэль Надаль (41).

Топ-5 теннисистов, затративших наименьшее количество матчей для достижения отметки в 40 побед на Открытых чемпионатах Франции:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 41 матч.

2. Ига Швёнтек (Польша) — 42.

2. Бьрон Борг (Швеция) — 42.

4. Крис Эверт (США) — 43.

5. Моника Селеш (США) — 44.

Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025, одержав свою 40-ю победу в истории турнира.