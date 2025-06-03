Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс, одержав 26-ю подряд победу на «РГ»
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Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 26-ю победу подряд на «Ролан Гаррос». Она повторила рекордную по продолжительности серию побед на турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде в текущем 100-летии. По данному показателю Швёнтек догнала американку Серену Уильямс, на счету которой победная серия из 26 матчей на Открытом чемпионате США (2012-2015).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек одолела украинку Элину Свитолину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.
В поединке за выход в финал Открытого чемпионата Франции Швёнтек сразится с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.
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