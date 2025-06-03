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Швёнтек повторила достижение Маргарет Корт по рекордному проценту побед на «Ролан Гаррос»

Швёнтек повторила достижение Маргарет Корт по рекордному проценту побед на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала игроком с самым высоким процентом побед на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде в Открытой эре (95,2%). Она сравнялась с австралийской теннисисткой Маргарет Корт по данному показателю. Швёнтек одержала 40 побед при двух поражениях.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Швёнтек сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси. Отметим, Швёнтек является действующей чемпионкой турнира.

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