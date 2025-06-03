Швёнтек повторила достижение Маргарет Корт по рекордному проценту побед на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала игроком с самым высоким процентом побед на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде в Открытой эре (95,2%). Она сравнялась с австралийской теннисисткой Маргарет Корт по данному показателю. Швёнтек одержала 40 побед при двух поражениях.

Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Швёнтек сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси. Отметим, Швёнтек является действующей чемпионкой турнира.