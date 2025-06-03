Россиянин Тимофей Дерипаско вышел в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Российский теннисист 2077-я ракетка мира Тимофей Дерипаско вышел в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2025. В матче 1/16 финала он одолел американца Максима Экстеда. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Встреча Дерипаско и Экстеда продолжалась 1 час 32 минуты. В следующем круге российский теннисист сыграет с американцем Бенжамином Вайлвёртом.

Отметим, после поражения 15-й ракетки мира Андрея Рублёва в мужской сетке основного турнира «Ролан Гаррос» не осталось представителей России. Рублёв в трёх сетах проиграл лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 1:6, 3:6, 4:6.