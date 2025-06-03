Музетти с ноги попал мячом в девушку-арбитра в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение. Инцидент произошёл в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос», где Музетти встречается с американцем Фрэнсисом Тиафо. Итальянец извинился перед девушкой.

Фото: кадр из трансляции

После двух сетов счёт в матче равный — 6:2, 4:6. Победитель противостояния в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.