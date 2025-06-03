Музетти с ноги попал мячом в девушку-арбитра в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение. Инцидент произошёл в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос», где Музетти встречается с американцем Фрэнсисом Тиафо. Итальянец извинился перед девушкой.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|
|6
|5
16
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Фото: кадр из трансляции
После двух сетов счёт в матче равный — 6:2, 4:6. Победитель противостояния в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.
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