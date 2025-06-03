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Стаббс — об ударе Музетти в судью: ему очень повезло, что он всё ещё находится на корте

Стаббс — об ударе Музетти в судью: ему очень повезло, что он всё ещё находится на корте
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на инцидент в матче между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо. Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Вау, Музетти очень повезло, что он все ещё находится на корте. Ты не можешь ударить по мячу так, чтобы он попал в судью на линии, и не быть при этом дисквалифицированным», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

После двух сетов счёт в матче равный — 6:2, 4:6. Победитель противостояния в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

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