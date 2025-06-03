Стаббс — об ударе Музетти в судью: ему очень повезло, что он всё ещё находится на корте

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на инцидент в матче между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо. Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.
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«Вау, Музетти очень повезло, что он все ещё находится на корте. Ты не можешь ударить по мячу так, чтобы он попал в судью на линии, и не быть при этом дисквалифицированным», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.
После двух сетов счёт в матче равный — 6:2, 4:6. Победитель противостояния в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).
- 3 июня 2025
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