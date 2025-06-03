Стаббс — об ударе Музетти в судью: ему очень повезло, что он всё ещё находится на корте

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на инцидент в матче между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо. Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.

«Вау, Музетти очень повезло, что он все ещё находится на корте. Ты не можешь ударить по мячу так, чтобы он попал в судью на линии, и не быть при этом дисквалифицированным», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

После двух сетов счёт в матче равный — 6:2, 4:6. Победитель противостояния в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).