Елена Рыбакина попрощалась с «Ролан Гаррос» в соцсетях после вылета от Швёнтек
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост в социальных сетях перед отъездом из Парижа. 1 мая Рыбакина проиграла пятому номеру рейтинга WTA польке Иге Швёнтек (6:1, 3:6, 5:7) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
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|3
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|3
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|6
|7
5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Спасибо, «Ролан Гаррос», — написала теннисистка, добавив эмодзи в виде золотого сердца.
Ранее стало известно, что бывший тренер Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и лишение аккредитации на участие в женских теннисных турнирах. Он был дисквалифицирован в январе 2025 года за нарушение кодекса поведения. На данный момент Вуков является агентом Елены и добивается полной отмены решения об отстранении.
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