Елена Рыбакина попрощалась с «Ролан Гаррос» в соцсетях после вылета от Швёнтек

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост в социальных сетях перед отъездом из Парижа. 1 мая Рыбакина проиграла пятому номеру рейтинга WTA польке Иге Швёнтек (6:1, 3:6, 5:7) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

«Спасибо, «Ролан Гаррос», — написала теннисистка, добавив эмодзи в виде золотого сердца.

Ранее стало известно, что бывший тренер Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и лишение аккредитации на участие в женских теннисных турнирах. Он был дисквалифицирован в январе 2025 года за нарушение кодекса поведения. На данный момент Вуков является агентом Елены и добивается полной отмены решения об отстранении.