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Елена Рыбакина попрощалась с «Ролан Гаррос» в соцсетях после вылета от Швёнтек

Елена Рыбакина попрощалась с «Ролан Гаррос» в соцсетях после вылета от Швёнтек
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост в социальных сетях перед отъездом из Парижа. 1 мая Рыбакина проиграла пятому номеру рейтинга WTA польке Иге Швёнтек (6:1, 3:6, 5:7) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
1 		6 7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Спасибо, «Ролан Гаррос», — написала теннисистка, добавив эмодзи в виде золотого сердца.

Ранее стало известно, что бывший тренер Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и лишение аккредитации на участие в женских теннисных турнирах. Он был дисквалифицирован в январе 2025 года за нарушение кодекса поведения. На данный момент Вуков является агентом Елены и добивается полной отмены решения об отстранении.

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