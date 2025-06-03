Арина Соболенко — об игре со Швёнтек: раньше мы не общались, но теперь всё улучшилось

Лидер мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с пятой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Раньше мы не общались, но теперь всё улучшилось, мы лучше ладим друг с другом. Чаще тренируемся вместе. Мы довольно хорошо знаем друг друга. В прошлом у нас было несколько невероятных встреч. Рада, что сыграю с ней. Это будет отличный матч. С нетерпением жду поединка с ней», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 Соболенко со счётом 7:6 (7:3), 6:3 переиграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.