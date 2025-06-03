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«Моя цель — вернуться в топ-10». Свитолина высказалась о вылете с «Ролан Гаррос»

«Моя цель — вернуться в топ-10». Свитолина высказалась о вылете с «Ролан Гаррос»
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2025 с пятым номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек (1:6, 5:7).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Было много хорошего, не только в этом матче, но и на турнире в целом. Я провела хороший грунтовый сезон. Я очень хорошо действовала против разных типов игроков. Я победила во многих поединках. Конечно, сегодня Ига, независимо от покрытия, в любом случае является большим вызовом. Поэтому против неё нужно показывать свой лучший теннис, особенно здесь, на этом корте, где она выиграла так много матчей. Она взяла много трофеев, поэтому она выходит с уверенностью.

Нужно играть от первого до последнего очка, играть в свой лучший теннис, чтобы одержать победу над ней. Но, как я уже сказала, я довольна тем, как у меня получается бросать вызов лучшим игрокам. Это то, к чему я стремлюсь во время тренировок — найти способ побеждать их. Попытаться вернуться в топ-10 — вот моя цель. Я стремлюсь к этому. Я очень усердно работаю», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

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