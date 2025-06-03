Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти — Фрэнсис Тиафо, результат матча 3 июня 2025, счет 3:1, 1/4 финала Ролан Гаррос

Лоренцо Музетти вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Фрэнсиса Тиафо
Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Поединок продолжался 2 часа 47 минут. Музетти выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
Материалы по теме
Джокович достиг отметки в 100 побед на «Ролан Гаррос». Больше лишь у одного теннисиста
Истории
Джокович достиг отметки в 100 побед на «Ролан Гаррос». Больше лишь у одного теннисиста
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android