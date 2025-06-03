Свитолина: я не так уж и далека от титула на «Шлеме»

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина, после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2025 с пятым номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек (1:6, 5:7), ответила на вопрос, чего ей не хватает, чтобы выиграть турнир «Большого шлема».

«Я не так уж и далека [от этой цели], но мне всё ещё нужно продолжать работать над определёнными элементами, чтобы соответствовать этому уровню. Мне нужно попытаться отыскать что-то самое малое, что позволит мне претендовать на победу в четвертьфинале, на выход в полуфинал, а затем и в финал. Поэтому, чтобы достичь этого, необходимо отточить свою игру», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, за свою карьеру 30-летняя Свитолина ни разу не доходила до полуфинала на мэйджорах.