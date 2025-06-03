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Свитолина: я не так уж и далека от титула на «Шлеме»

Свитолина: я не так уж и далека от титула на «Шлеме»
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина, после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2025 с пятым номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек (1:6, 5:7), ответила на вопрос, чего ей не хватает, чтобы выиграть турнир «Большого шлема».

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я не так уж и далека [от этой цели], но мне всё ещё нужно продолжать работать над определёнными элементами, чтобы соответствовать этому уровню. Мне нужно попытаться отыскать что-то самое малое, что позволит мне претендовать на победу в четвертьфинале, на выход в полуфинал, а затем и в финал. Поэтому, чтобы достичь этого, необходимо отточить свою игру», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, за свою карьеру 30-летняя Свитолина ни разу не доходила до полуфинала на мэйджорах.

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