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Лоренцо Музетти оценил выход в дебютный полуфинал «Ролан Гаррос»

Лоренцо Музетти оценил выход в дебютный полуфинал «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил выход в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Я вырос как на корте, так и за его пределами. В прошлом году я стал отцом — это сделало меня более ответственным. Теперь подхожу к вещам более профессионально, не только во время матчей, но и в повседневной жизни, между тренировками и в свободное время. Наслаждаюсь моментами, проведёнными с семьёй, даже если они не рядом со мной, они всегда в моём сердце. Эта победа также и для них», — сказал Музетти в интервью на корте.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

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