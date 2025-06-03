Лоренцо Музетти оценил выход в дебютный полуфинал «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил выход в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

«Я вырос как на корте, так и за его пределами. В прошлом году я стал отцом — это сделало меня более ответственным. Теперь подхожу к вещам более профессионально, не только во время матчей, но и в повседневной жизни, между тренировками и в свободное время. Наслаждаюсь моментами, проведёнными с семьёй, даже если они не рядом со мной, они всегда в моём сердце. Эта победа также и для них», — сказал Музетти в интервью на корте.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).