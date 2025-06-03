Новак Джокович пошутил над Зверевым после его публикации с трофеем Лиги чемпионов
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович шутливо прокомментировал публикацию немца Александра Зверева с трофеем Лиги чемпионов. Кубок был представлен во время матча Джоковича. Теннисисты сыграют друг с другом в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:15 МСК
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Александр Зверев
А. Зверев
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Скажи правду. Ты был там, потому что шпионил за моей игрой. Увидеть трофей было просто предлогом», — написал Джокович в комментариях под публикацией.
Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов — 2024/2025 «ПСЖ» одержал разгромную победу над миланским «Интером». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу французской команды.
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