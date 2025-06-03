Лоренцо Музетти установил исторический рекорд итальянского тенниса на грунтовых турнирах
Поделиться
Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Это достижение помогло 23-летнему итальянцу стать первым теннисистом в истории своей страны, которому удалось выйти как минимум в 1/2 финала всех крупных грунтовых турниров в одном сезоне.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|7
|6
|
|6
|5
|2
16
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Также Музетти оказался пятым в истории среди всех теннисистов, которому удалось отметиться этим достижением. Ранее это делали только Рафаэль Надаль (2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2019), Новак Джокович (2008), Энди Маррей (2016) и Александр Зверев (2022).
В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 итальянец сразится с победителем противостояния Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июня 2025
-
21:47
-
21:43
-
21:30
-
21:20
-
21:08
-
20:59
-
20:52
-
20:38
-
20:34
-
20:23
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:46
-
18:45
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:41
-
17:26
-
16:59
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
15:58
-
15:45
-
15:26