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Лоренцо Музетти установил исторический рекорд итальянского тенниса на грунтовых турнирах

Лоренцо Музетти установил исторический рекорд итальянского тенниса на грунтовых турнирах
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Это достижение помогло 23-летнему итальянцу стать первым теннисистом в истории своей страны, которому удалось выйти как минимум в 1/2 финала всех крупных грунтовых турниров в одном сезоне.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Также Музетти оказался пятым в истории среди всех теннисистов, которому удалось отметиться этим достижением. Ранее это делали только Рафаэль Надаль (2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2019), Новак Джокович (2008), Энди Маррей (2016) и Александр Зверев (2022).

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 итальянец сразится с победителем противостояния Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания).

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