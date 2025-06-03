Лоренцо Музетти установил исторический рекорд итальянского тенниса на грунтовых турнирах

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Это достижение помогло 23-летнему итальянцу стать первым теннисистом в истории своей страны, которому удалось выйти как минимум в 1/2 финала всех крупных грунтовых турниров в одном сезоне.

Также Музетти оказался пятым в истории среди всех теннисистов, которому удалось отметиться этим достижением. Ранее это делали только Рафаэль Надаль (2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2019), Новак Джокович (2008), Энди Маррей (2016) и Александр Зверев (2022).

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 итальянец сразится с победителем противостояния Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания).