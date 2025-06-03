Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти — об отцовстве: хочу быть примером для своего сына

Музетти — об отцовстве: хочу быть примером для своего сына
Комментарии

23-летний представитель Италии Лоренцо Музетти рассказал, как отцовство повлияло на его теннисную карьеру.

«Иметь семью — действительно большая ответственность. Я хочу быть примером для своего сына. Не только для сына, но и для болельщиков, для детей, которые мечтают стать теннисистами. Когда я был ребёнком, я был одним из них. В их возрасте выглядел так же. Я навёл порядок за пределами корта. Многое ещё предстоит сделать. Ещё есть возможности для совершенствования», — сказал Музетти в интервью на корте.

Лоренцо Музетти сообщил, что во второй раз готовится стать отцом. Его возлюбленная Вероника Конфалоньери снова ждёт ребёнка. Напомним, в прошлом году у Музетти родился сын, которого назвали Людовико.

Материалы по теме
Лоренцо Музетти установил исторический рекорд итальянского тенниса на грунтовых турнирах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android