Музетти — об отцовстве: хочу быть примером для своего сына

23-летний представитель Италии Лоренцо Музетти рассказал, как отцовство повлияло на его теннисную карьеру.

«Иметь семью — действительно большая ответственность. Я хочу быть примером для своего сына. Не только для сына, но и для болельщиков, для детей, которые мечтают стать теннисистами. Когда я был ребёнком, я был одним из них. В их возрасте выглядел так же. Я навёл порядок за пределами корта. Многое ещё предстоит сделать. Ещё есть возможности для совершенствования», — сказал Музетти в интервью на корте.

Лоренцо Музетти сообщил, что во второй раз готовится стать отцом. Его возлюбленная Вероника Конфалоньери снова ждёт ребёнка. Напомним, в прошлом году у Музетти родился сын, которого назвали Людовико.