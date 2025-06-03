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Музетти стал третьим итальянцем, вышедшим в полуфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона

Музетти стал третьим итальянцем, вышедшим в полуфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона
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Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти повторил достижения Николы Пьетранджели и Янника Синнера, став третьим итальянцем, вышедшим в полуфинал турниров «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Сегодня, 3 июня, Лоренцо Музетти пробился в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

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