Музетти стал третьим итальянцем, вышедшим в полуфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона
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Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти повторил достижения Николы Пьетранджели и Янника Синнера, став третьим итальянцем, вышедшим в полуфинал турниров «Ролан Гаррос» и Уимблдона.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
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|6
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|6
|5
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16
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Сегодня, 3 июня, Лоренцо Музетти пробился в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.
Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.
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