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Беккер назвал преимущества Зверева перед Джоковичем накануне их матча на «Ролан Гаррос»

Беккер назвал преимущества Зверева перед Джоковичем накануне их матча на «Ролан Гаррос»
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Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер поделился ожиданиями от четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2025, в котором его соотечественник, третья ракетка мира Александр Зверев сразится с 24-кратным победителем мэйджоров Новаком Джоковичем.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Ему [Звереву] нравится играть против Джоковича, и он много раз его побеждал: последний раз — на Australian Open, хоть и из-за его травмы. Саша, пожалуй, самый физически сильный из ныне действующих профессионалов. Он любит долгие поединки, он любит вызовы. У него есть преимущество перед Джоковичем. Важные матчи выигрываешь головой, а не ногами!» — сказал Беккер в эфире Eurosport.

Встреча между Джоковичем и Зверевым пройдёт завтра, 4 июня.

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