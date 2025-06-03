Беккер назвал преимущества Зверева перед Джоковичем накануне их матча на «Ролан Гаррос»

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер поделился ожиданиями от четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2025, в котором его соотечественник, третья ракетка мира Александр Зверев сразится с 24-кратным победителем мэйджоров Новаком Джоковичем.

«Ему [Звереву] нравится играть против Джоковича, и он много раз его побеждал: последний раз — на Australian Open, хоть и из-за его травмы. Саша, пожалуй, самый физически сильный из ныне действующих профессионалов. Он любит долгие поединки, он любит вызовы. У него есть преимущество перед Джоковичем. Важные матчи выигрываешь головой, а не ногами!» — сказал Беккер в эфире Eurosport.

Встреча между Джоковичем и Зверевым пройдёт завтра, 4 июня.