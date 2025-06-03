Беккер назвал преимущества Зверева перед Джоковичем накануне их матча на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер поделился ожиданиями от четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2025, в котором его соотечественник, третья ракетка мира Александр Зверев сразится с 24-кратным победителем мэйджоров Новаком Джоковичем.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Ему [Звереву] нравится играть против Джоковича, и он много раз его побеждал: последний раз — на Australian Open, хоть и из-за его травмы. Саша, пожалуй, самый физически сильный из ныне действующих профессионалов. Он любит долгие поединки, он любит вызовы. У него есть преимущество перед Джоковичем. Важные матчи выигрываешь головой, а не ногами!» — сказал Беккер в эфире Eurosport.
Встреча между Джоковичем и Зверевым пройдёт завтра, 4 июня.
Комментарии
- 3 июня 2025
-
21:47
-
21:43
-
21:30
-
21:20
-
21:08
-
20:59
-
20:52
-
20:38
-
20:34
-
20:23
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:46
-
18:45
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:41
-
17:26
-
16:59
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
15:58
-
15:45
-
15:26