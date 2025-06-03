Свитолина: не планирую играть так долго, как муж, хочу ещё детей

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2025 с пятым номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек (1:6, 5:7) ответила на вопрос, планирует ли играть столько же, сколько её супруг — 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис.
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«Нет, не думаю, что хочу играть так долго, потому что хотела бы ещё завести детей. Хочу счастливо завершить карьеру! А не играть так долго, потому что я была в туре в течение многих лет. И иногда это бывает трудно, ты можешь почувствовать себя одинокой. Бывают моменты, когда это тяжело. И у меня так много всего, помимо тенниса, что я уже смирилась с мыслью, что закончу раньше, чем Гаэль», — сказала Свитолина на пресс-конференции.
Лучшим результатом Свитолиной на мэйджорах являются полуфиналы на US Open (2019) и Уимблдоне (2019, 2023).
- 3 июня 2025
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