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Муратоглу предположил, почему Свитолина до сих пор не выиграла турнир «Большого шлема»

Муратоглу предположил, почему Свитолина до сих пор не выиграла турнир «Большого шлема»
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Известный французский тренер Патрик Муратоглу прокомментировал поражение Элины Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Она уступила пятой ракетке мира польке Иге Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Швёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Думаю, по уровню игры Элина была на равных со Швёнтек, по крайней мере во втором сете. Она просто совсем не верила в себя, снова слишком нервничала. К сожалению, именно это мешает ей выиграть свой первый турнир «Большого шлема». С точки зрения уровня игры она действительно прогрессирует, она более агрессивна. Но в ключевые моменты она допускает ошибку слишком рано, спешит. Швёнтек не показала исключительной игры, Свитолина позволила ей не проиграть», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

Лучшим результатом Свитолиной на мэйджорах являются полуфиналы на US Open (2019) и Уимблдоне (2019, 2023).

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