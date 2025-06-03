Муратоглу предположил, почему Свитолина до сих пор не выиграла турнир «Большого шлема»

Известный французский тренер Патрик Муратоглу прокомментировал поражение Элины Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Она уступила пятой ракетке мира польке Иге Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Швёнтек.

«Думаю, по уровню игры Элина была на равных со Швёнтек, по крайней мере во втором сете. Она просто совсем не верила в себя, снова слишком нервничала. К сожалению, именно это мешает ей выиграть свой первый турнир «Большого шлема». С точки зрения уровня игры она действительно прогрессирует, она более агрессивна. Но в ключевые моменты она допускает ошибку слишком рано, спешит. Швёнтек не показала исключительной игры, Свитолина позволила ей не проиграть», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

Лучшим результатом Свитолиной на мэйджорах являются полуфиналы на US Open (2019) и Уимблдоне (2019, 2023).