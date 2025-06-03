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Стало известно, почему Музетти не дисквалифицировали за удар мячом в арбитра на «РГ»

Стало известно, почему Музетти не дисквалифицировали за удар мячом в арбитра на «РГ»
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Стало известно содержание постановления судей «Ролан Гаррос» касательно инцидента с участием седьмой ракетки мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с американцем Фрэнсисом Тиафо (16-й номер рейтинга ATP). Во втором сете итальянец от разочарования пнул мяч ногой, после чего снаряд попал в судью на линии. Тем не менее вместо дисквалификации Музетти получил лишь предупреждение и в итоге довёл встречу до победы (6:2, 4:6, 7:5, 6:2).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Как сказано в постановлении, содержание которого приводит Eurosport.It, в таких инцидентах оцениваются не только действия, но и последствия. В ситуации с Музетти судьи определили, что основания для дисквалификации за «отягчающее обстоятельство» были, однако инцидент не причинил никакого ущерба или боли жертве эпизода.

Напомним, на Открытом чемпионате США 2020 года Новак Джокович был дисквалифицирован после того, как отбитый им мяч попал в шею судье на линии, которая упала на землю от боли.

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