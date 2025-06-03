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«Это комично». Тиафо — о том, что Музетти избежал наказания за удар в судью

«Это комично». Тиафо — о том, что Музетти избежал наказания за удар в судью
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16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо отреагировала на инцидент в матче с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, который попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.

— Хотел бы спросить вас об инциденте во втором сете, когда Музетти ударил по мячу и тот попал в судью на линии. В теннисе всегда происходят странные инциденты. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу и каково было вам на другой стороне корта. Может быть, вы думали о потенциальной дисквалификации соперника?
— Очевидно, он сделал это, и ничего не произошло. Я думаю, это комично. Но что есть, то есть. Ничего не произошло, так что говорить на самом деле не о чем. Очевидно, что это решение непоследовательное, — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 в пользу Музетти. Итальянец вышел в дебютный полуфинал «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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