«Это комично». Тиафо — о том, что Музетти избежал наказания за удар в судью

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо отреагировала на инцидент в матче с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, который попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.
— Хотел бы спросить вас об инциденте во втором сете, когда Музетти ударил по мячу и тот попал в судью на линии. В теннисе всегда происходят странные инциденты. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу и каково было вам на другой стороне корта. Может быть, вы думали о потенциальной дисквалификации соперника?
— Очевидно, он сделал это, и ничего не произошло. Я думаю, это комично. Но что есть, то есть. Ничего не произошло, так что говорить на самом деле не о чем. Очевидно, что это решение непоследовательное, — сказал Тиафо на пресс-конференции.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 в пользу Музетти. Итальянец вышел в дебютный полуфинал «Ролан Гаррос».
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