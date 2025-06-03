Буассон выделила сильные стороны Мирры Андреевой перед очным матчем на «Ролан Гаррос»
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361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон поделилась ожиданиями от матча с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 13:30 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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361
Лоис Буассон
Л. Буассон
«У неё другой стиль. Она гораздо чаще варьирует свою игру. У неё очень хороший бэкхэнд. Она очень надёжна в обороне. Думаю, мне стоит ожидать много сложных розыгрышей. Но, вероятно, это не изменит моего плана на игру. Я могу скорректировать некоторые детали, однако я не собираюсь ничего менять», — приводит слова Буассон пресс-служба «Ролан Гаррос».
Отметим, Буассон стала самой низкорейтинговой участницей стадии 1/4 финала на турнире «Большого шлема» с 2017 года.
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