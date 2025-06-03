Буассон выделила сильные стороны Мирры Андреевой перед очным матчем на «Ролан Гаррос»

361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон поделилась ожиданиями от матча с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«У неё другой стиль. Она гораздо чаще варьирует свою игру. У неё очень хороший бэкхэнд. Она очень надёжна в обороне. Думаю, мне стоит ожидать много сложных розыгрышей. Но, вероятно, это не изменит моего плана на игру. Я могу скорректировать некоторые детали, однако я не собираюсь ничего менять», — приводит слова Буассон пресс-служба «Ролан Гаррос».

Отметим, Буассон стала самой низкорейтинговой участницей стадии 1/4 финала на турнире «Большого шлема» с 2017 года.