Пол — Алькарас: испанец не отдал сопернику ни гейма в 1-м сете 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В эти минуты в Париже проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречаются 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас. На данный момент завершился первый сет, со счётом 6:0 его выиграл испанец.

В первой партии Алькарас выполнил один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник один раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и не заработал брейк-пойнтов.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.