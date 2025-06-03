Пол — Алькарас: испанец не отдал сопернику ни гейма в 1-м сете 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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В эти минуты в Париже проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречаются 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас. На данный момент завершился первый сет, со счётом 6:0 его выиграл испанец.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
12
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
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|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В первой партии Алькарас выполнил один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник один раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и не заработал брейк-пойнтов.
Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.
Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.
Комментарии
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