Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пол — Алькарас: Карлос уверенно взял второй сет и ведёт 2:0 в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Пол — Алькарас: Карлос уверенно взял второй сет и ведёт 2:0 в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Париже проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречаются 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас. На данный момент завершился второй сет, со счётом 6:1 его выиграл испанец и повёл 2:0 в противостоянии.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Во второй партии испанец выполнил один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник ни разу не подал навылет, не допустил ошибок на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.

Материалы по теме
Алькарас — в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! МиДи и Соболенко уже там. LIVE!
Live
Алькарас — в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! МиДи и Соболенко уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android