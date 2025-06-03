Пол — Алькарас: Карлос уверенно взял второй сет и ведёт 2:0 в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В эти минуты в Париже проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречаются 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас. На данный момент завершился второй сет, со счётом 6:1 его выиграл испанец и повёл 2:0 в противостоянии.

Во второй партии испанец выполнил один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник ни разу не подал навылет, не допустил ошибок на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.