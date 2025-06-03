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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 3 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 3 июня
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Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) прошли матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/4 финала, 3 июня:

Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 7:6, 6:3;

Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша) — 1:6, 5:7.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2025 (Ж)
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