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Свитолина сделала прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Соболенко — Швёнтек

Свитолина сделала прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Соболенко — Швёнтек
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2025 с пятым номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек (1:6, 5:7) оценила перспективы её обидчицы во встрече с лидером рейтинга белоруской Ариной Соболенко в полуфинале грунтового мэйджора.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Трудно сказать. Они обе отличные игроки. Обе действуют очень хорошо с самого старта турнира. Они сыграли много матчей до этого, в прошлом. Считаю, что некоторые из них пошли на пользу Швёнтек, другие — Соболенко. Я бы оценила шансы 50/50. Но вы знаете, Ига побеждала здесь много раз. Она вернулась в отличной форме. Я считаю, что у неё есть преимущество на этом корте благодаря всем встречам, которые она уже выиграла на нём. Она уверена, когда выходит на него», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Матч Соболенко — Швёнтек состоится в четверг, 5 июня.

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