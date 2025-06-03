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«Я был напуган». Музетти извинился за своё попадание в девушку-арбитра

«Я был напуган». Музетти извинился за своё попадание в девушку-арбитра
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал инцидент, в котором он попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение. Эпизод произошёл в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос», где Музетти обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Честно говоря, это было действительно неудачное совпадение. Я был напуган, потому что на самом деле не хотел никому причинять вреда. Поэтому я сразу же пошёл к линейной судье и, конечно же, извинился. Приношу извинения всем. Предупреждение было сделано верно. Думаю, судья поняла, что это не было сделано намеренно. Поэтому просто позволила мне продолжить игру», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сразится с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

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