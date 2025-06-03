«Я был напуган». Музетти извинился за своё попадание в девушку-арбитра

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал инцидент, в котором он попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение. Эпизод произошёл в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос», где Музетти обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

«Честно говоря, это было действительно неудачное совпадение. Я был напуган, потому что на самом деле не хотел никому причинять вреда. Поэтому я сразу же пошёл к линейной судье и, конечно же, извинился. Приношу извинения всем. Предупреждение было сделано верно. Думаю, судья поняла, что это не было сделано намеренно. Поэтому просто позволила мне продолжить игру», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сразится с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).