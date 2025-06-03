«Интернет должен успокоиться». Беккер призвал не критиковать Музетти за удар в судью

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер отреагировал на инцидент в матче между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо. Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.
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«Невозможно дисквалифицировать Музетти из-за чего-то подобного. Предупреждение было оправданным, но вы не можете сравнить этот инцидент с ситуацией Джоковича. Интернет должен успокоиться. Все пытаются быть святее, чем Папа Римский. Но давайте оставим вещи в перспективе. Это было предупреждение, а не дисквалификация», — приводит слова Беккера TNT Sports.
Напомним, в рамках четвёртого круга US Open — 2020 Новак Джокович в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой хотел ударить мячом в стенку, но попал в шею линейной судье Лоре Кларк. Судья на вышке и супервайзеры обсуждали ситуацию. В конечном счёте Джоковича дисквалифицировали, лишили всех рейтинговых очков, заработанных на турнире, а также оштрафовали на все выигранные призовые ($ 250 тыс.) и ещё $ 10 тыс. за сам факт попадания в судью.
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