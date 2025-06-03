Алькарас не испытал проблем с Полом и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025

В Париже завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречались 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас. Со счётом 6:0, 6:1, 6:4 победу одержал испанец.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Алькарас выполнил три эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. Его соперник три раза подал навылет, дважды ошибся на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале французского мэйджора Алькарас встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.