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Томми Пол — Карлос Алькарас, результат матча 3 июня 2025 года, счет 0:3, 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Алькарас не испытал проблем с Полом и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025
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В Париже завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречались 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас. Со счётом 6:0, 6:1, 6:4 победу одержал испанец.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Алькарас выполнил три эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. Его соперник три раза подал навылет, дважды ошибся на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале французского мэйджора Алькарас встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» у мужчин
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