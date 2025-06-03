Алькарас — 3-й по молодости игрок в Открытой эре с тремя подряд выходами в полуфинал «РГ»

В Париже завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречались 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас. Со счётом 6:0, 6:1, 6:4 победу одержал испанец. Этот успех помог Алькарасу стать третьим по молодости (22 года 20 дней) теннисистом в Открытой эре, которому удалось выйти в 1/2 финала «Ролан Гаррос» три раза подряд.
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Из всех теннисистов, которые когда-либо отмечались аналогичным достижением, моложе Алькараса на момент своего третьего подряд выхода в полуфинал французского мэйджора были лишь Матс Виландер и Рафаэль Надаль.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Алькарас встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти. Карлос является действующим чемпионом турнира.
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