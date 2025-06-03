Карлос Алькарас извинился перед публикой «Ролан Гаррос» за быструю победу над Полом
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Второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал разгромную победу над американцем Томми Полом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
12
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Знаю, вы хотели видеть больше тенниса. Нужно извиниться перед вами за это. Я должен был сделать свою работу», — сказал Алькарас в интервью на корте.
В полуфинале французского мэйджора Алькарас встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.
Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.
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