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Карлос Алькарас извинился перед публикой «Ролан Гаррос» за быструю победу над Полом

Карлос Алькарас извинился перед публикой «Ролан Гаррос» за быструю победу над Полом
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Второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал разгромную победу над американцем Томми Полом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Знаю, вы хотели видеть больше тенниса. Нужно извиниться перед вами за это. Я должен был сделать свою работу», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В полуфинале французского мэйджора Алькарас встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.

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