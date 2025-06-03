Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результаты его поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Джулио Цеппьери (Италия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2;

второй круг: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2;

третий круг: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4;

четвёртый круг: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Бен Шелтон (США, 13) – 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4;

1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Томми Пол (США, 12) – 6:0, 6:1, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 8).

Потенциальный соперник Карлоса Алькараса в матче за титул на «Ролан Гаррос» — 2025:

финал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира).