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Карлос Алькарас повторил достижение Надаля после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас повторил достижение Надаля после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, достигшим семи полуфиналов турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде со времён Рафаэля Надаля в 2008 году.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Сегодня, 3 июня, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас в трёх сетах разгромил американца Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4. В полуфинале французского мэйджора Карлос встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.

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