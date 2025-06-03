Карлос Алькарас повторил достижение Надаля после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, достигшим семи полуфиналов турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде со времён Рафаэля Надаля в 2008 году.

Сегодня, 3 июня, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас в трёх сетах разгромил американца Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4. В полуфинале французского мэйджора Карлос встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.