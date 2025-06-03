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«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 3 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 3 июня
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Во вторник, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа завершились матчи 1/4 финала мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/4 финала, результаты 3 июня:

  • Лоренцо Музетти (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2;
  • Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания) — 0:6, 1:6, 4:6.

Завтра, 4 июня, за выход в полуфинал поспорят Янник Синнер (Италия) и Александр Бублик (Казахстан), а также Александр Зверев (Германия) и Новак Джокович (Сербия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составил € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (М)
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