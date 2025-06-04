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«Не все девушки такие смелые». Соболенко восхитилась игрой Бублика на «Ролан Гаррос»

«Не все девушки такие смелые». Соболенко восхитилась игрой Бублика на «Ролан Гаррос»
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Лидер мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко поделилась впечатлением от поединка 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором Александр Бублик обыграл Джека Дрейпера со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Дропшот — довольно рискованный удар, и вам действительно нужны хорошая чувствительность и знание корта, чтобы исполнить его. Не все девушки такие смелые, как Бублик. Я видела его игру, и казалось, что это был его день. Если бы он играл так, как с Дрейпером, каждый раз, то был бы в топ-10. Это был сумасшедший матч. Бублик исполнял безумные вещи на корте. Он всегда искал короткий мяч на подаче. Это хороший удар, особенно на грунте, где у вас есть время. Девушки определённо должны пробовать чаще его использовать, но это рискованный удар, и не у всех такие руки, как у Бублика», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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