«Я вышел на матч с настроем выиграть». Пол — после разгромного поражения от Алькараса

12-я ракетка мира американец Томми Пол высказался о разгромном поражении от испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

«Сейчас чувствую себя лучше. Я вышел на матч с настроем выиграть его. Но в начале встречи двигался не лучшим образом. Я огляделся по сторонам, многие купили билеты на вечернюю сессию. Все, кто был там, заслуживали того, чтобы увидеть, как я играю и стараюсь изо всех сил. И именно это я и пытался сделать», — сказал Пол на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.