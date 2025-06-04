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«Я вышел на матч с настроем выиграть». Пол — после разгромного поражения от Алькараса

«Я вышел на матч с настроем выиграть». Пол — после разгромного поражения от Алькараса
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12-я ракетка мира американец Томми Пол высказался о разгромном поражении от испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сейчас чувствую себя лучше. Я вышел на матч с настроем выиграть его. Но в начале встречи двигался не лучшим образом. Я огляделся по сторонам, многие купили билеты на вечернюю сессию. Все, кто был там, заслуживали того, чтобы увидеть, как я играю и стараюсь изо всех сил. И именно это я и пытался сделать», — сказал Пол на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.

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