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Музетти назвал ключевой эпизод игры в победном четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Музетти назвал ключевой эпизод игры в победном четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Что касается условий, дул сильный ветер, и было нелегко найти правильный контакт с мячом. Но мне удалось выиграть невероятный третий сет. Вероятно, это послужило ключом к игре. И это дало мне дополнительную мотивацию и необходимую энергию, чтобы приложить больше сил и интенсивности к четвёртому сету», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сразится с действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом.

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