Музетти назвал ключевой эпизод игры в победном четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|4
|7
|6
|
|6
|5
|2
16
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
«Что касается условий, дул сильный ветер, и было нелегко найти правильный контакт с мячом. Но мне удалось выиграть невероятный третий сет. Вероятно, это послужило ключом к игре. И это дало мне дополнительную мотивацию и необходимую энергию, чтобы приложить больше сил и интенсивности к четвёртому сету», — сказал Музетти на пресс-конференции.
Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сразится с действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом.
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