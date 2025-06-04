Музетти назвал ключевой эпизод игры в победном четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

«Что касается условий, дул сильный ветер, и было нелегко найти правильный контакт с мячом. Но мне удалось выиграть невероятный третий сет. Вероятно, это послужило ключом к игре. И это дало мне дополнительную мотивацию и необходимую энергию, чтобы приложить больше сил и интенсивности к четвёртому сету», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сразится с действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом.