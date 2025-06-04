Тим Хенмэн оценил поступок Музетти, который попал мячом в девушку-арбитра в матче «РГ»

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн отреагировал на инцидент в матче между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо. Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как с досады ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.

«Согласно букве закона, если вы в отчаянии бьёте по мячу или отбиваете его ногой и он попадает в болбоя, линейного судью или рефери, это может повлечь за собой дисквалификацию. Если разобраться, судья мог дисквалифицировать Музетти. Однако он почувствовал бы себя очень обиженным. Когда ты бьёшь по мячу, ты либо должен быть лучшим футболистом и бить по нему в правильном направлении, либо ты рискуешь чем-то подобным», — приводит слова Хенмэна TNT Sports.