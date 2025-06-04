Янник Синнер повторил достижение Федерера, Надаля, Джоковича и Агасси на турнирах ATP
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение четырёх легенд тенниса — Рафаэля Надаля, Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича. Об этом сообщает Opta Ace.
По информации источника, 23-летний итальянец стал пятым игроком с 1990 года, достигшим 17 и более выходов в четвертьфиналы на турнирах уровня ATP подряд. Последним до Синнера подобное достижение покорялось сербу Джоковичу в 2015 году (без учёта Итогового турнира ATP).
Напомним, в четвёртом круге «Ролан Гаррос» Синнер уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва (6:1, 6:3, 6:4). В четвертьфинале соревнований итальянец встретится с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
- 4 июня 2025
-
02:10
-
01:29
-
01:22
-
00:56
-
00:49
-
00:39
-
00:25
- 3 июня 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:08
-
22:53
-
22:45
-
22:30
-
22:26
-
22:04
-
22:00
-
21:47
-
21:43
-
21:30
-
21:20
-
21:08
-
20:59
-
20:52
-
20:38
-
20:34
-
20:23
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:16