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Янник Синнер повторил достижение Федерера, Надаля, Джоковича и Агасси на турнирах ATP

Янник Синнер повторил достижение Федерера, Надаля, Джоковича и Агасси на турнирах ATP
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение четырёх легенд тенниса — Рафаэля Надаля, Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича. Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, 23-летний итальянец стал пятым игроком с 1990 года, достигшим 17 и более выходов в четвертьфиналы на турнирах уровня ATP подряд. Последним до Синнера подобное достижение покорялось сербу Джоковичу в 2015 году (без учёта Итогового турнира ATP).

Напомним, в четвёртом круге «Ролан Гаррос» Синнер уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва (6:1, 6:3, 6:4). В четвертьфинале соревнований итальянец встретится с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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