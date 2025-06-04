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Янник Синнер повторил достижение Федерера, Надаля, Джоковича и Агасси на турнирах ATP

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение четырёх легенд тенниса — Рафаэля Надаля, Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича. Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, 23-летний итальянец стал пятым игроком с 1990 года, достигшим 17 и более выходов в четвертьфиналы на турнирах уровня ATP подряд. Последним до Синнера подобное достижение покорялось сербу Джоковичу в 2015 году (без учёта Итогового турнира ATP).

Напомним, в четвёртом круге «Ролан Гаррос» Синнер уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва (6:1, 6:3, 6:4). В четвертьфинале соревнований итальянец встретится с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.

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