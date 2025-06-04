Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз повторила достижение Серены Уильямс спустя девять лет

Мэдисон Киз повторила достижение Серены Уильямс спустя девять лет
Комментарии

Восьмая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Мэдисон Киз стала самой взрослой американкой среди действующих спортсменок, которой удалось выйти в четвертьфинал Australian Open и «Ролан Гаррос» за один сезон. В четвёртом круге турнира Киз победила Хейли Баптист со счётом 6:3, 7:5. Об этом сообщает Opta Sport.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 15:55 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Хейли Баптист
70
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

По данным статистического портала, ранее это удавалось 43-летней завершившей карьеру американской теннисистке Серене Уильямс в 2016 году.

Напомним, в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» в Париже Киз встретится со своей соотечественницей — второй ракеткой мира 21-летней Кори Гауфф.

Материалы по теме
Мэдисон Киз вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», обыграв Хейли Баптист
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android