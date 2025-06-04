Мэдисон Киз повторила достижение Серены Уильямс спустя девять лет

Восьмая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Мэдисон Киз стала самой взрослой американкой среди действующих спортсменок, которой удалось выйти в четвертьфинал Australian Open и «Ролан Гаррос» за один сезон. В четвёртом круге турнира Киз победила Хейли Баптист со счётом 6:3, 7:5. Об этом сообщает Opta Sport.

По данным статистического портала, ранее это удавалось 43-летней завершившей карьеру американской теннисистке Серене Уильямс в 2016 году.

Напомним, в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» в Париже Киз встретится со своей соотечественницей — второй ракеткой мира 21-летней Кори Гауфф.