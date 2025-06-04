Потапова выложила фото после поражения на «Ролан Гаррос», процитировав известного рэпера
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24-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась фото после поражения на «Ролан Гаррос» в парном разряде с сербкой Ольгой Данилович в четвертьфинальном матче с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер (3:6, 5:7).
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:35 МСК
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
На фото Потапова сидит в машине, а на заднем сиденье лежит чемодан. В подписи к фото теннисистка процитировала строчку из популярного трека российского рэпера ICEGERGERT Amsterdam.
«Давай забудем всё, давай поедем в Амстердам!» — написала Потапова в своём телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Потаповой
Напомним, следующий турнир, в котором Потапова примет участие, пройдёт с 9 по 15 июня в Хертогенбосхе в Нидерландах.
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