Лоренцо Музетти повторил достижение Надаля и Джоковича 17-летней давности

23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал третьим самым молодым игроком, которому удалось выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» и каждого из трёх турниров «Masters» на грунте за сезон. В четвертьфинальном матче турнира в Париже итальянец обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:2, 4:6. 7:5, 6:2. Об этом сообщает Opta Ace.

По информации статистического портала, ранее это удавалось бывшему испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в 2007 году и шестой ракетке мира сербскому спортсмену Новаку Джоковичу в 2008 году.

Напомним, в полуфинале Музетти сыграет с Карлосом Алькарасом уже сегодня. Начало встречи запланировано на 12:00 мск.