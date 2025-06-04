Лоренцо Музетти повторил достижение Надаля и Джоковича 17-летней давности
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23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал третьим самым молодым игроком, которому удалось выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» и каждого из трёх турниров «Masters» на грунте за сезон. В четвертьфинальном матче турнира в Париже итальянец обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:2, 4:6. 7:5, 6:2. Об этом сообщает Opta Ace.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
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|4
|7
|6
|
|6
|5
|2
16
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
По информации статистического портала, ранее это удавалось бывшему испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в 2007 году и шестой ракетке мира сербскому спортсмену Новаку Джоковичу в 2008 году.
Напомним, в полуфинале Музетти сыграет с Карлосом Алькарасом уже сегодня. Начало встречи запланировано на 12:00 мск.
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